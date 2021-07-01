"Уральские авиалинии" открывают рейсы из Жуковского в Варну и Бургас

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" открывает с 18 июля прямые рейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Бургас и Варну после возобновления авиасообщения. Полеты будут осуществляться один раз в неделю, говорится в сообщении, опубликованном в четверг в телеграм-канале перевозчика.

"Российский оперативный штаб принял решение о возобновлении авиасообщения между Россией и Болгарией, и мы рады сообщить, что в июле авиакомпания "Уральские авиалинии" приступает к выполнению прямых рейсов в Бургас и Варну из подмосковного Жуковского. Рейсы будем выполнять один раз в неделю по следующему расписанию: U6-7177/7178 Жуковский - Бургас - Жуковский по воскресеньям с 18 июля; U6-7207/7208 Жуковский - Варна - Жуковский по средам с 21 июля", - говорится в сообщении.

В тексте указано, что на рейсы в Болгарию допускаются определенные категории пассажиров, в том числе граждане, у которых есть вид на жительство в этой стране.

"Уральские авиалинии" являются одной из крупнейших российских авиакомпаний. География полетов насчитывает более 200 направлений. Авиакомпания имеет центры технического обслуживания судов в аэропортах Кольцово (Екатеринбург), Домодедово (Москва), Курумоч (Самара) и Баландино (Челябинск), а также работает с аэропортом Жуковский. Она эксплуатирует 51 авиалайнер на условиях операционного лизинга.