{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В ФРГ заявили, что пытаются сохранить транзит через Украину после запуска "Севпотока - 2"

Берлин работает над этим вопросом как с Вашингтоном, так и Киевом, подчеркнул глава МИД Хайко Маас

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Берлин считает важным сохранить транзит российского газа через Украину и после запуска трубопровода "Северный поток - 2". Германия работает над этим как с Вашингтоном, так и Киевом, заявил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.

"Нам известна польская критика касательно "Северного потока - 2", и мы очень открыто это обсуждали", - отметил он. "Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - заметил Маас.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - сообщил глава МИД ФРГ.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.

Теги
Германия
Программы развития городских территорий обеспечат Москве более 24 тыс. новых рабочих мест
Они будут созданы в рамках проекта "Индустриальные кварталы"
Читать полностью