В ФРГ заявили, что пытаются сохранить транзит через Украину после запуска "Севпотока - 2"

ВАРШАВА, 1 июля. /ТАСС/. Берлин считает важным сохранить транзит российского газа через Украину и после запуска трубопровода "Северный поток - 2". Германия работает над этим как с Вашингтоном, так и Киевом, заявил в четверг в Варшаве глава МИД ФРГ Хайко Маас на совместной пресс-конференции со своим польским коллегой Збигневом Рау.

"Нам известна польская критика касательно "Северного потока - 2", и мы очень открыто это обсуждали", - отметил он. "Мы еще раз указали на то, что мы посредничали в деле заключения соглашения о транзите между Россией и Украиной. Тем самым в ближайшие годы альтернативный транзит газа через Украину обеспечен. Для нас важно позаботиться о том, чтобы Украина не лишилась доходов, ведь речь идет о сохранении транзитных пошлин", - заметил Маас.

"Об этом мы не только говорим с США, но и обсуждаем это с Украиной", - сообщил глава МИД ФРГ.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы были приостановлены в декабре 2019 года после того, как швейцарская компания Allseas отказалась от укладки труб из-за возможных санкций со стороны США. С декабря 2020 года строительство газопровода было возобновлено после годовой паузы.

Российская сторона ранее неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами.