Международные резервы России за неделю снизились на $2,7 млрд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международные резервы РФ по состоянию на 25 июня 2021 года снизились на $2,7 млрд и составили $592,4 млрд, говорится в материалах Банка России.

По состоянию на 18 июня международные резервы составляли $595,1 млрд.

Международные резервы снизились в результате отрицательной курсовой переоценки и снижения цен на золото, отмечает регулятор.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.