Программы развития городских территорий обеспечат Москве более 24 тыс. новых рабочих мест

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более 24 тыс. рабочих мест будет создано в Москве благодаря реализации двух программ по развитию городских территорий, их реализация уже началась в столице. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах Московского урбанистического форума руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

"Благодаря двум программам нашего департамента в области развития городских территорий, в Москве появится более 24 тыс. новых рабочих мест. Они будут созданы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" и по программе стимулирования создания мест приложения труда. Уточню, что речь идет о тех проектах, по которым уже начата работа", - сказал Прохоров.

По его словам, это четыре новых индустриальных квартала, в которых появится 16,5 тыс. рабочих мест, и пять соглашений с инвесторами, которые построят за пределами центра коммерческую недвижимость, в которой смогут работать более 7,5 тыс. человек.

Всего потенциал проекта "Индустриальные кварталы", который развивает депрессивные промышленные территории в черте города, оценивается в 500 тыс. новых рабочих мест для горожан.

В программе стимулирования создания мест приложения труда принимают участие девелоперы, строящие многоквартирные дома в Москве. "По условиям программы, инвестор может частично или полностью освободиться от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка для строительства жилья, если одновременно создаст за пределами ТТК и МКАД места приложения труда - от офисов до образовательных объектов. Учитывая, сколько многоквартирных домов строится в Москве каждый год, мы уверены, что потенциал по созданию рабочих мест у программы огромный", - отметил Прохоров.

О форуме

Московский урбанистический форум проходит в десятый раз, он начался 1 июля и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего рамках этой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится более 90 сессий.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы в "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.