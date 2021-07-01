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Лицензию на строительство АЭС в Египте могут выдать в первой половине 2022 года

Речь идет о строительстве первых двух реакторов

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Росатом может получить лицензию на строительство энергоблоков первой в Египте атомной электростанции (АЭС) в Эд-Дабаа на Средиземном море в первом полугодии 2022 года. Наличие этих документов позволит приступить непосредственно к строительным работам энергоблоков и начать заливку "первого бетона", заявил в четверг ТАСС официальный представитель министерства электроэнергетики и возобновляемых источников энергии страны Айман Хамза.

"Ожидается, что разрешение на строительство первых двух реакторов будет получено в первой половине следующего года, - сказал он. - Далее последуют процедуры по подготовке документов на третий и четвертый реакторы".

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