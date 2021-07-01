"Индустриальные кварталы" создадут в промзонах Войковского и Бутырского районов Москвы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Территории бывших промышленных зон в Дорогомиловском, Войковском и Бутырском районах Москвы планируется развивать в рамках проекта "Индустриальные кварталы" Об этом сообщил ТАСС руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров в кулуарах Московского урбанистического форума.

"Мы планируем приступить к развитию территорий бывших промзон в Дорогомиловском, Бутырском, Войковском и других районах Москвы. В 2021 году по проекту "Индустриальные кварталы" планируется заключить 15 договоров, из которых ожидается, что не менее восьми договоров будут заключены по инициативе правообладателей, а семь договоров могут быть заключены по результатам торгов для определения инвесторов, которые будут реорганизовывать бывшие промышленные территории столицы. Общая площадь земельных участков - более 145 га, градостроительный потенциал - более 3,2 млн кв. м", - сказал Прохоров.

Он отметил, что на сегодняшний день инвесторы приступили к развитию четырех индустриальных кварталов: это бывшие промзоны "Октябрьское поле", "Кунцево", и два участка в "Коровино".

Комплексное развитие четырех бывших промзон принесет городу не только новые рабочие места, но и 160 млрд рублей частных инвестиций, и около 5 млрд ежегодных поступлений в бюджет. Четыре индустриальных квартала - это более 60 га новых современных облагороженных территорий в черте города.

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.