ЕЭК одобрила карту агроиндустрии на $6,5 млрд

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрила карту развития агроиндустрии Евразийского экономического союза (ЕАЭС), состоящую из более чем 70 проектов на сумму более $6,5 млрд, говорится в сообщении ЕЭК.

"Коллегия Евразийской экономической комиссии одобрила карту развития агроиндустрии, которая фактически является инвестиционной базой данных перспективных проектов в агропромышленной сфере. Карта развития агроиндустрии - это информационный ресурс, состоящий из более чем 70 крупных инвестпроектов в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму более $6,5 млрд", - говорится в тексте сообщения.

Как отмечают в ЕЭК, наиболее значимые проекты карты, направлены на реализацию импортозамещающего и экспортного потенциала, в том числе в сферах растениеводства, животноводства, переработки и агрологистики. Документ включает в себя технологические направления, по которым в ЕАЭС необходимо импортозамещение, и организации, готовые участвовать в реализации соответствующих проектов. Эта информация позволит сформировать производственные кооперационные цепочки в рамках союза, а также рационально распределять меры господдержки импортозамещающих производств. В карту также вошли товарные позиции, наиболее значимые по объему импорта в Союзе.

"Карта развития агроиндустрии ЕАЭС предоставит пользователям возможность получения информации о территориальном размещении инвестиционных и интеграционных проектов в АПК, основных показателях проектов, отраслевой принадлежности с графическим представлением информации в удобном для использования виде", - отметил Артак Камалян, слова которого приводятся в сообщении.