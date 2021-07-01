Ростовской области началась уборка ранних зерновых

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июля. /ТАСС/. Уборка ранних зерновых культур началась в Ростовской области, аграриям региона предстоит убрать 3,25 млн га полей. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в четверг.

"Ростовская область приступила к уборке. По югу области убрали первые 4 тыс. га, средняя урожайность - 39,9 ц/га", - приводит пресс-служба губернатора слова Голубева. Он напомнил, что в прошлом году урожай зерновых и зернобобовых культур в Ростовской области был самым большим в стране и составил более 12,6 млн тонн.

Как уточнили ТАСС в управлении информполитики областного правительства, объемы уборки ранних зерновых в этом году незначительно отличаются от прошлогодних. "В прошлом году было убрано 3,22 млн га полей", - сообщили в правительстве.

Подготовка к уборке

Как ранее сообщал первый заместитель главы региона Виктор Гончаров, для своевременной и эффективной уборки урожая решающее значение имеет техническая готовность всего комплекса сельхозмашин. В этой связи правительство Ростовской области более 10 лет субсидирует приобретаемую сельхозтехнику, за последние 10 лет сумма господдержки по данному направлению составила более 3 млрд рублей, а с начала 2021 года было выплачено более 300 млн рублей.

По данным властей, в текущем году темпы приобретения сельскохозяйственной техники также выше аналогичного периода предыдущего года. Так, с начала 2021 года приобретено 480 тракторов, что на 44,5% больше, чем в 2020 году, 210 зерноуборочных комбайнов (больше на 26,5%), 1 050 единиц прочей сельхозтехники (больше на 13%).