Бизнес в Москве завершил переход на использование контрольно-кассовой техники

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Срок действия переходного периода, в течение которого предприятия, обслуживающие частных клиентов, должны были установить контрольно-кассовую технику (ККТ), завершился в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов на Московском урбанистическом форуме в четверг.

"Теперь контрольно-кассовую технику обязаны использовать все организации и ИП, которые получают деньги от физлиц. Оплата может быть произведена картой, наличными, по квитанции на счет в банке, но обязательно с использованием онлайн-касс. Применение контрольно-кассовой техники позволяет защищать права потребителей, а также помогает налоговым органам оперативно получать информацию о платежах, что обеспечивает прозрачность деятельности организаций и исключает возможность ведения двойной бухгалтерии", - сказал Ефимов.

Руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что в столице онлайн-кассы применяют 164 тыс. налогоплательщиков, а общее количество работающих в городе контрольно-кассовой техники превышает 370,5 тыс. Кроме этого, каждая десятая функционирующая в России онлайн-касса расположена в Москве.

"В целом, внедрение онлайн-касс в систему расчетов способствует росту прозрачности розничных платежей, увеличивает налоговые поступления, сокращает формы обязательной отчетности и снижает административную нагрузку на бизнес", - добавил Пуртов.

Требование об использовании предприятиями Москвы в системе расчетов контрольно-кассовой техники вводилось поэтапно с 2016 года. После 1 июля 2021 года освобождены от использования касс лишь некоторые виды деятельности, среди которых: продажа газет и журналов, торговля на рынках и ярмарках с открытых прилавков, разносная торговля, услуги по уходу за детьми и пожилыми людьми, продажа мороженого в киосках, ремонт обуви, сдача жилых помещений в аренду. Не обязаны использовать ККТ самозанятые, поскольку формируют чеки в приложении "Мой налог". Не требуются кассы и при безналичных расчетах между юрлицами и ИП, а также при расчетах, которые производятся в отдаленной и труднодоступной местности, где нет интернета. Вместо чека продавец должен выдать документ с указанием реквизитов.

О форуме

Московский урбанистический форум (МУФ) открылся в столичном "Зарядье" 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль пройдет онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы будут транслировать на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.