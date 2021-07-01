Началось строительство новой трассы к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 1 июля. /ТАСС/. Церемония закладки памятного камня состоялась в Темрюкском районе Краснодарского края по случаю начала реализации первого этапа строительства новой трассы к Крымскому мосту, сообщили журналистам в УПРДОР "Тамань" в четверг.

После открытия моста через Керченский пролив нагрузка на трассы в Краснодарском крае значительно возросла: по ним в Республику Крым едут туристы, везут грузы.

"1 июля в хуторе Белый (Темрюкский район Краснодарского края) прошла церемония закладки памятного камня. Торжественное мероприятие дало старт строительству первого этапа новой федеральной трассы А-289 Краснодар - Славянск-на-Кубани - Темрюк - автомобильная дорога А-290 Новороссийск - Керчь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что полностью завершить строительство объекта планируется к концу 2024 года, после ввода трассы в эксплуатацию дорога из Краснодара до Крымского моста займет не более двух часов. Трасса будет четырехполосной, ее протяженность составит 119 км, она пройдет в обход населенных пунктов, расчетная пропускная способность трассы составит 40 тыс. автомобилей в сутки, в рамках строительства оборудуют новые мосты через реки, десять разноуровневых развязок и другие искусственные сооружения.

"Данный проект имеет важное значение для развития Южного федерального округа. Его реализация обеспечит комфортное транспортное сообщение Крымского полуострова с остальной территорией России", - приводит пресс-служба слова руководителя ГКУ КК "Краснодаравтодор" Евгения Зайцева.

Крымский мост - самый большой в России и Европе, он соединяет Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край). Мост необходим для бесперебойного транспортного сообщения между Крымом и другими регионами России. Транспортный переход состоит из параллельно расположенных автомобильной и железной дорог.