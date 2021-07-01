Роскомнадзор составит протоколы на Facebook, WhatsApp и Twitter

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Компании Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ, на них будут составлены административные протоколы. Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Роскомнадзор вызвал представителей американских интернет-сервисов Facebook, WhatsApp и Twitter на составление административных протоколов за нарушение требований российского законодательства в области персональных данных в части локализации баз данных российских пользователей на территории России", - сказано в сообщении пресс-службы.

В отношении WhatsApp будет составлен один протокол, компании грозит штраф от 1 до 6 млн рублей. В отношении Facebook и Twitter будут составлены протоколы за повторное нарушение требования о локализации баз данных, штраф составляет от 6 до 18 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что Facebook, WhatsApp и Twitter не подтвердили локализацию баз данных российских пользователей на территории РФ.