Минтруд сообщил, что более четверти россиян старше трудоспособного возраста

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Численность граждан старше трудоспособного возраста продолжает расти, в России на 1 января 2021 года насчитывалось более 36,8 млн человек старше трудоспособного возраста. Это более четверти населения страны, говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году, опубликованном на сайте министерства в четверг.

"По предварительным данным Росстата, в 2020 году в Российской Федерации при незначительном снижении общей численности населения продолжает расти численность граждан в возрасте старше трудоспособного. На 1 января 2021 года численность населения в возрасте старше трудоспособного составляет 36 895,7 тыс. человек (на 1 января 2020 года - 36 628,5 тыс. человек). Из 146,2 млн человек каждый четвертый находился в возрасте старше трудоспособного, что составляет 25,2% населения страны", - говорится в докладе.

Число получателей пенсий в 2020 году в России составило 43,5 млн человек, отмечается в документе.

"В 2020 году численность пенсионеров, получающих пенсии по линии Пенсионного фонда Российской Федерации, составила порядка 43,5 млн человек без учета "военных" пенсионеров, из них около 3,9 млн человек являются получателями пенсий по государственному пенсионному обеспечению, при этом около 3,2 млн пенсионеров - получатели социальной пенсии, на их пенсионное обеспечение было направлено порядка 7,9 трлн рублей, в том числе на финансирование страховых пенсий направлено более 7,4 трлн рублей", - говорится в докладе.

Самые высокие страховые пенсии по старости получают жители Чукотского АО (27,2 тыс. руб.), Ненецкого АО (24,4 тыс. руб.), Камчатского края (23,4 тыс. руб.), а также Магаданской области (23,4 тыс. руб.). "В разрезе субъектов Российской Федерации наибольший средний размер пенсии был установлен в Чукотском (27 258,63 руб.) и Ненецком (24 399,89 руб.) автономных округах, Камчатском крае (23 435,97 руб.), Магаданской области (23 442,32 руб.)", - говорится в докладе.

Число пожилых граждан России, которые в 2020 году получили социальную доплату к пенсии, составило 6,2 млн человек.

"В 2020 году численность пожилых граждан - получателей социальной доплаты к пенсии составила 6,2 млн чел. (в 2019 - 6,6 млн. чел.) По состоянию на 1 декабря 2020 года численность получателей РСД (региональной социальной доплаты) составила 3,3 млн человек (в 2019 году - 2,7 млн человек), а ФСД (федеральной социальной доплаты) - 2,9 млн человек (в 2019 году - 3,9 млн человек). При этом средний размер федеральной социальной доплаты к пенсии составил 1 967,72 рублей в месяц (в 2019 - 1 936,3 рубля), региональной социальной доплаты к пенсии - 4 924,22 рубля в месяц (в 2019 - 5 546,66 рублей)", - говорится в сообщении.