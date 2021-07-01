В Минэкономразвития заявили о тренде на снижение инфляции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития видит тренд на снижение инфляции в России и не ожидает сильных колебаний. В месячном выражении с 1 по 28 июня рост потребительских цен замедлился по сравнению с маем, заявил журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"С 1 по 28 июня сейчас 0,65% инфляция <...> Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что еще немного изменится, еще 30 число, но мы не ожидаем уже сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение [инфляции]", - сказал он. Кроме того, если в мае индекс FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН) вырос на 4,8%, то в июне министерство видит разворот по основным группам товаров, в том числе по пшенице и растительному маслу, отметил Решетников.

Минэкономразвития по-прежнему рассчитывает на дефляцию в августе. "Мы исходим из того, что рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем, что в июле это будут последние негативы, которые выйдут. Поэтому да, мы рассчитываем по-прежнему на дефляцию в августе", - сказал министр. По его словам, базу для дефляции в продовольствии в августе сформирует снижение цены на так называемый борщевой набор.

"Говоря о структуре инфляции у нас есть три ярко выраженных фактора. Первое - это тот самый борщевой набор, о котором вчера спрашивали президента - картофель, морковь. У нас действительно очень высокие темпы роста к началу года и к уровню прошлого года. И в общем понятны причины - урожай прошлого года был на 12% ниже. Ясно, что весь этот дефицит пришелся на май - июнь, поэтому у нас опережающий темп роста. Из 0,65% [инфляции] - четверть это как раз борщевой набор. Это формирует нам базу для дефляции в продовольственном секторе в августе", - сказал Решетников.

"Два других фактора, которые у нас в июле дали плюс - Турция, туризм, у нас всплеск в услугах произошел и как раз стройматериалы, которые вошли в индекс в последнюю неделю. И металл там у нас. Турция носит разовый характер. По металлам мы решение приняли, это окажет влияние на рынок. Что мы ждем, каких неприятностей от инфляции июля - это традиционная индексация тарифов, которая вступила в силу. Поэтому это увидим на ближайшей неделе. И рост цен на металл тоже скорее всего будет еще доходить до потребителя, ряд автоконцернов объявили, что будут индексироваться цены", - заключил министр.