В Вологодской области в 2021 году завершат ремонт трассы, альтернативной федеральной М-8

ВОЛОГДА, 1 июля. /ТАСС/. Дорожные службы приступили к ремонту оставшегося участка региональной трассы Вологда - Ростилово в Вологодской области, которая идет параллельно федеральной трассе М-8 Москва - Архангельск и является ее альтернативой на территории области. К осени этого года планируется привести в порядок участок в 21 км, говорится в распространенном сообщении пресс-службы правительства области.

"Эта дорога (Вологда - Ростилово - прим. ТАСС) очень важная, потому что обеспечивает связь между Вологдой и Грязовцем, а также служит альтернативой федеральной трассе М-8, потому что проходит параллельно ей. Сейчас работы начались на территории Грязовецкого района. В этом году к октябрю дорожники должны привести в порядок 21 км трассы, включая магистральную улицу Ленина протяженностью 3 км в Грязовце", - привела пресс-служба слова начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Андрея Накрошаева.

Протяженность дороги Вологда - Ростилово составляет 48 км, ремонтировать ее начали два года назад. По поручению губернатора области и в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в 2019-2020 годах были приведены в порядок 27 км этой трассы в Вологодском районе. В этом году планируется отремонтировать вторую половину трассы, установить 16 остановочных комплексов, обустроить "лежачих полицейских" и заменить около тысячи дорожных знаков. Кроме того, в рамках нацпроекта продолжат устанавливать искусственное освещение вдоль трассы. До конца 2021 года будут освещены участки дороги в 11 населенных пунктах, а также на выезде из Вологды.

Как сообщал в мае губернатор Олег Кувшинников, ремонты начаты на всей опорной сети дорог региона. Планируется привести в порядок около 700 км дорог. На это выделено беспрецедентное количество средств - более 14,4 млрд рублей из всех источников финансирования.

Вологодская область занимает первое место по протяженности дорог в Северо-Западном федеральном округе и 17-е - в России. Из 28 тыс. км вологодских дорог порядка 11 тыс. - регионального значения и еще 16,6 тыс. - муниципального.