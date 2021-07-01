Основная доля экспорта Москвы в 2021 году пришлась на Казахстан и Белоруссию

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Продукцию московских производителей в 2021 году отправили в 156 стран, чаще всего в Казахстан и Белоруссию. Об этом сообщил в четверг ТАСС руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в кулуарах Московского урбанистического форума.

"География московского экспорта представлена очень широко. Так, по итогам трех месяцев этого года наша продукция была направлена в 156 стран мира. Основными импортерами стали наши партнеры в ЕАЭС Беларусь и Казахстан, а среди стран Дальнего зарубежья - США, Китай и Великобритания", - сказал Прохоров.

Он уточнил, что среди основных экспортных товаров: фармацевтическая продукция - $189,65 млн, коммуникационная аппаратура - $78,79 млн, косметические средства - $32,12 млн, а также продукция химической отрасли - полиэтилен, объем поставок которого вырос по сравнению с прошлым годом более чем в девять раз и составил $246,83 млн .

О форуме

Московский урбанистический форум стартовал 1 июля в десятый раз и продлится до воскресенья. Формат юбилейного MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы.

Параллельно с деловой программой, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов, состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.