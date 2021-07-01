Илью Соснова переизбрали на пост гендиректора "Русской аквакультуры"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Совет директоров "Русской аквакультуры" переизбрал Илью Соснова в качестве гендиректора компании до 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании.

"Избрать генеральным директором ПАО "Русская Аквакультура" Соснова Илью Геннадьевича с 18 июля 2021 года до 17 июля 2024 года включительно", - говорится в сообщении.

Соснов пришел в компанию из "Сибур - Русские шины". В 2012-2013 годах был финансовым директором группы компаний "Русское море".

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы. Основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время группа под управлением компании владеет правами на 36 участков для выращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососевых рыб. Чистая прибыль "Русской аквакультуры" по итогам 2020 года снизилась по сравнению с предыдущим годом по МСФО на 4% и составила 3,113 млрд рублей.