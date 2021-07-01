САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1 255 МВт успешно прошли на Ленинградском Металлическом заводе (ЛМЗ, филиал Силмаша). Об этом сообщила в четверг пресс-служба "Силовых машин".

"Силовые машины" изготовили первую российскую тихоходную турбину для АЭС. На ЛМЗ успешно проведены испытания головного образца отечественной тихоходной турбины мощностью 1 255 МВт. Освоение этой технологии сделало ЛМЗ единственным в мире предприятием, изготавливающим сегодня мощные паровые турбины как в быстроходном, так и в тихоходном исполнении", - говорится в сообщении.

Турбина спроектирована и разработана сотрудниками специального конструкторского бюро ЛМЗ "Турбина" с учетом требований инновационного проекта "ВВЭР-ТОИ" (водо-водяной энергетический реактор типовой оптимизированный информационный). По информации "Силмаша", характеристики основных узлов агрегата позволят в будущем создать на ее базе машину, применение которой будет возможно в турбоустановке с единичной мощностью в диапазоне 1 600-1 800 МВт.

"Производство головного образца тихоходной турбины большой мощности <…> позволяет АО "Силовые машины" выйти на рынок тихоходных турбин большой мощности и составить в этом сегменте конкуренцию мировым энергомашиностроительным компаниям. Действующая государственная политика развития атомной отрасли в полной мере создает условия освоения новой для российского рынка технологии производства тихоходных турбоустановок и импортозамещения высокотехнологичного оборудования", - приводятся в сообщении слова руководителя дивизиона атомной энергетики "Силовых машин" Антона Викторова.

"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.