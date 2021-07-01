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Мониторинг ОПЕК+ не пришел к консенсусу по предложению увеличить добычу нефти

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июля
Штаб-квартира ОПЕК AP Photo/Ronald Zak
Описание
Штаб-квартира ОПЕК
© AP Photo/Ronald Zak

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, а также министерская встреча ОПЕК+ пройдут 2 июля, говорится в сообщении секретариата ОПЕК. Как и сообщали источники ТАСС, министры на встрече в четверг не смогли договориться об уровнях добычи с августа и решили продолжить консультации в пятницу.

По новому графику заседание мониторингового комитета состоится в 16 часов по мск, а министерская встреча ОПЕК+ в 17:30 мск.

В четверг министры ОПЕК+ пытались договориться о том, сколько нефти нужно добывать, начиная с августа, так как до конца июля их план уже определен. Во время консультаций источники ТАСС сообщили, что общая рекомендация будет основываться на том, чтобы нарастить добычу нефти с августа до конца 2021 года на 2 млн б/с.

Однако этому предложению не было суждено завершить встречу. Сразу несколько стран возразили против предлагаемых им уровней добычи. Среди них ОАЭ и Казахстан.

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