Кабмин продлил упрощенный порядок маркировки лекарств до февраля 2022 года

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении упрощенного порядка маркировки лекарств до 1 февраля 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, распространенном в четверг.

"Упрощенный порядок работы в системе маркировки и прослеживания лекарств в России продлевается еще на семь месяцев <...> Учитывая повышенный спрос на лекарства и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет действовать до 1 февраля 2022 года, чтобы получатели партий лекарств не зависели от ошибок или задержек со стороны своих поставщиков", - говорится в сообщении.

Уточняется, что упрощенный режим работы с маркированными препаратами, вводимыми в гражданский оборот, предусматривает, что производители и дистрибьюторы могут реализовывать препараты не дожидаясь подтверждения поставщика. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Это дает возможность ускорить операции с препаратами для всех участников, уменьшить риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии.

Также с 1 июля 2021 года упрощенный порядок маркировки перестает действовать для ввозимых в РФ медикаментов, так как этот функционал перестал быть востребован компаниями - за последние три месяца им воспользовались дважды.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Система маркировки должна защитить граждан от фальсификата и дать возможность проверить легальность товаров через специальное мобильное приложение. Цифровой код Data Matrix, который наносится на упаковки, содержит информацию о производителе и движении товара от завода до аптеки или больницы. Пока немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности.

Упрощенный порядок маркировки лекарственных средств действовал до 1 июля 2021 года.