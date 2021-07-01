Эксперты: создание IТ-кластеров в РФ не должно замыкаться на редевелопменте территорий

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. IТ-кластеры не смогут стать популярными в российских регионах только благодаря редевелопменту территорий. Для привлечения IТ-специалистов нужно искать дополнительную мотивацию, такое мнение в разговоре с ТАСС высказали эксперты Московского урбанистического форума.

"Вы можете построить какой угодно технопарк, кластер. Но это не означает, что там будут инновации. Должна быть комплексная политика, далеко не градостроительная, не только редевелопмент. Например, налоговые меры, повышение правовой безопасности. <...> Процессы редевелопмента сами собой будут подстегиваться, если у нас начнется инновационные процессы", - сказала исполнительный директор Фонда "Института экономики города" Татьяна Полиди.

Строительство зданий, в которых будут располагаться только офисы IТ-компаний не поспособствует привлечению туда специалистов этой отрасли, считает руководитель "Архитектурного бюро Маликова" Никита Маликов. По его словам, для IТ-специалистов нужна разнообразная среда, вписанная в городское пространство.

"Мы в своих проектах разбиваем среду, делаем ее настолько проницаемой, что IТ-кластер становится не локацией, в которую ты идешь, а локацией, через которую ты проходишь, гуляя. Туда заходят люди - в кафе, спортивные заведения. Для айтишника это становится некой средой. Он находится вблизи чего-то комфортного к себе, при этом он является частью города", - пояснил Маликов.

По его мнению, регионам следует уходить от практики создания тематических зон и кластеров на своих территориях, вместо этого организовывать пространства для людей разных интересов и профессий. В случае с IТ-специалистами это как раз и поспособствует формированию комфортной атмосферы для закрепления кадров на местах.

"У айтишников есть возможность куда-то переехать, как его удержать в городе? Есть только иррациональное поведение: они могут остаться в городах, только если у них есть, например, любимая девушка, кошка, он должен к чему-то привязываться. Айтишник не привязывается к закрытому корпусу, а городской среде он привяжется. Таким образом их можно будет удерживать, потому что у них будет формироваться жизнь. В этом и есть суть этого смешения [разных пространств]", - добавил Маликов.

О проектах IТ-кластеров

Один из проектов IТ-кластера планируют реализовать в Нижнем Новгороде. Для этого в исторической части города - Започаинье - планируется редевелопмент территорий. Предполагается, что здесь будет создано около 500 тыс. кв. м площадей, в основном - нежилой застройки. IТ-кластер должен помочь дальнейшему развитию высокотехнологичного бизнеса в регионе.