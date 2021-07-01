Трамп назвал "охотой на ведьм" обвинения в адрес своей компании и ее финдиректора

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп назвал "охотой на ведьм" действия прокуратуры Нью-Йорка, которая ранее обвинила принадлежащую ему компанию Trump Organization и ее финансового директора в нарушении налогового законодательства. Такая оценка содержится в заявлении бывшего американского лидера, распространенном в четверг.

"Политическая охота на ведьм со стороны радикально-левых демократов, эстафету от которых приняли теперь власти Нью-Йорка, продолжается, - заявил Трамп, комментируя обвинения со стороны прокуратуры Нью-Йорка. - Ничто ранее так не способствовало разделению нашей страны".

Ранее коллегия присяжных в районе Манхэттен предъявила уголовные обвинения в нарушении налогового законодательства компании Трампа Trump Organization и ее финансовому директору Аллену Вайссельбергу. По мнению прокуратуры, Trump Organization и лично Вайссельберг на протяжении 15 лет участвовали в преступной схеме по уклонению от уплаты налогов. В частности, им инкриминируются мошенничество, сговор, хищение имущества и подделка документов.

В общей сложности, по мнению стороны обвинения, компания и ее финдиректор уклонились от уплаты налогов на прибыль в размере $1,7 млн. Прокуратура утверждает, что обвинения по 15 пунктам основываются на данных, полученных с электронных носителей, а также на налоговой отчетности и показаниях свидетелей. Обвиняемые заявили в суде о своей невиновности.

Расследование против компании бывшего президента проводит более двух лет прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс. Помимо Вэнса, в марте прошлого года отдельное расследование деятельности Trump Organization начала генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Компанию, в частности, подозревают в том, что она искусственно завышала стоимость своих активов с целью получения кредитов.

Разбирательство было начато после того, как бывший юрист экс-президента США Майкл Коэн выступил с утверждениями о том, что в Trump Organization прибегали к данной практике. Он проработал в компании около 10 лет. Республиканец Трамп отрицает обвинения и называет проводимые властями Нью-Йорка расследования "величайшей охотой на ведьм", инициированной демократами в отношении его самого и его сторонников.