В Волгоградской области построят восемь газонаполнительных компрессорных станций

ВОЛГОГРАД, 1 июля. /ТАСС/. Власти Волгоградской области до конца года расширят сеть автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (АГНКС) до 25-и, введя в эксплуатацию восемь новых, сообщилапресс-служба обладминистрации.

Вопросы развития дорожно-транспортной и газомоторной инфраструктуры региона были рассмотрены ходе рабочей поездки в Волгоградскую область помощника президента РФ Игоря Левитина.

"В регионе уже действуют 17 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, три из которых построены в рамках соглашения с компанией "Газпром", еще две таких АГНКС планируются к вводу до конца 2021 года. Волгоградская область заключила с Минэнерго России соглашение о предоставлении субсидий на строительство еще шесть АГНКС, которые также планируется построить в этом году. Дополнительные средства региону выделяют и для расширения автопарка, работающего на компримированном природном газе", - говорится в сообщении.

Левитин отметил, что в волгоградский транспортный узел входят пять федеральных трасс, это очень большой транзитный поток, поэтому развитие, расширение транспортной инфраструктуры региона - важная задача. По словам Бочарова, несмотря на реализацию на территории области программы по созданию АГНКС, власти видят в перспективе дефицит мощностей, особенно в части сжиженного природного газа. "С развитием транспортной системы Юга России и стран Прикаспийского бассейна прогнозируется серьезное увеличение грузового транзитного потока. В связи с этим на территории региона проводится серьезная работа по созданию современной транспортной инфраструктуры", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Председатель комиссии по транспорту и строительству Госдумы Евгений Москвичев констатировал, что в России сейчас насчитывается почти 1 млн автобусов и более 6,5 млн грузовых автомобилей, поэтому стране логично производить те транспорт и топливо, которые будут соответствовать экологическим требованиям. "Имея в стране такие запасы, мы должны перейти на газомоторное топливо, которое почти в два раза дешевле, чем другие виды. Мы в Государственной Думе также будем ставить вопрос, чтобы деньги, которые выделяются из федерального бюджета на поддержку отечественного производства автобусов и тягачей, шли только на газомоторную технику", - приводит его слова пресс-служба обладминистрации.