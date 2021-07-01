Дефицит бюджета США в 2021 финансовом году может составить $3 трлн

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Дефицит федерального бюджета США в 2021 финансовом году (начался 1 октября 2020 года), как ожидается, достигнет $3 трлн. Такой прогноз публикует в четверг бюджетное управление Конгресса (CBO).

"CBO прогнозирует, что дефицит федерального бюджета в 2021 финансовом году составит $3 трлн, что на $130 млрд меньше по сравнению с 2020 годом, но в три раза больше, чем в 2019 году. Дефицит этого года составит, как ожидается, 13,4% ВВП", - говорится в тексте.

С 2022 по 2031 финансовый год средний уровень дефицита будет на уровне $1,2 трлн при 4,2% ВВП, считают в управлении.