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Пандемия COVID-19

Кувейт возобновил авиасообщение с 12 странами

Вновь разрешены полеты в Австрию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Францию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Киргизию, Нидерланды, США и Швейцарию

АНКАРА, 1 июля. /ТАСС/. Власти Кувейта возобновили с четверга авиасообщение с 12 иностранными государствами после почти годового перерыва из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило агентство KUNA.

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Вновь разрешены полеты в Австрию, Боснию и Герцеговину, Великобританию, Францию, Германию, Грецию, Испанию, Италию, Киргизию, Нидерланды, США и Швейцарию.

Кувейт ввел частичный запрет на авиасообщение с иностранными государствами в августе 2020 года.

На 30 июня в Кувейте было зарегистрировано 356 687 случаев заражения коронавирусом, из них 1969 закончились летальным исходом, 336 122 больных выздоровели.

В эмирате одобрены препараты от коронавируса американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech, британско-шведской фирмы AstraZeneca, а также американских компаний Moderna и Johnson & Johnson. Помимо этого, в начале июня Минздрав страны одобрил использование препарата сотровимаб (VIR-7831) британской фармацевтической компании GSK (GlaxoSmithKline и ее американского партнера Vir Biotechnology для лечения COVID-19.

24 декабря в Кувейте началась массовая вакцинация, в стране были развернуты специальные пункты, где на основе предварительной регистрации могут привиться как местные жители, так и иностранцы. Тогда же было объявлено, что эмират будет ввозить из-за рубежа новые партии вакцин каждый месяц.

Теги
КувейтПандемия COVID-19
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