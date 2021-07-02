Автодилеры прогнозируют рост цен и дефицит некоторых моделей во втором полугодии

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Автомобили продолжат дорожать во второй половине этого года. Такое мнение ТАСС высказали в двух крупных российских автодилерских центрах - "Рольф" и "Авилон". При этом сохранится дефицит некоторых моделей новых авто, отмечают они.

Автодилеры не прогнозируют насколько повысится стоимость автомобилей в июле - декабре, но в "Авилоне" заметили, что в первой половине года стоимость уже повысилась на 5-10%.

Основными причинами дальнейшего роста стоимости автомобилей в "Авилоне" считают дефицит некоторых авто, инфляцию и колебание курса валют.

"Рост цен на новые автомобили не останавливается, в частности, на ряд моделей цены повышались в течение июня, на некоторый повышение произошло с 1 июля. Можно прогнозировать, что постепенный рост цен будет продолжаться и в последующие месяцы. Одновременно сохраняется дефицит во многих брендах, что ограничивает возможности выбора автомобилей из наличия", - сообщил ТАСС официальный представитель дилерской сети "Рольф".

Для клиентов выгодней становится покупка машины с пробегом, поскольку на вторичном рынке отсутствует дефицит авто, а цены более выгодные, добавил он.

"Во второй половине 2021 года можно прогнозировать дальнейшее увеличение цен. При этом производители будут вносить корректировки постепенно, так как влияние всех основных драйверов роста оценивают в долгосрочной перспективе. Ими останутся дефицит новых автомобилей, инфляция и колебания курса валют по отношению к рублю", - сообщил ТАСС официальный представитель "Авилона".

По его словам, за первое полугодие 2021 года цены на новые автомобили выросли в среднем на 5-10% в зависимости от марки, модели и комплектации. При этом наибольший рост был по Fiat Doblo - от 9,6 до 13,2%. Ряд люксовых брендов, такие как Aston Martin, Ferrari, Maserati не увеличивали прайсы.

Ситуация на рынке

В последние месяцы крупнейшие производители в России повышают цены на автомобили. Основными причинами роста цен становятся дефицит автомобилей, высокие темпы инфляции, изменение курса валют и удорожание металла. По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в 2020 году рынок легковых автомобилей и LCV в РФ под влиянием пандемии COVID-19 упал до 1,599 млн машин (-9,1%). Текущий прогноз на 2021 год - 1,632 млн шт. (+2,1%). Ассоциация планирует обновить его по итогам первого полугодия. В январе - апреле 2021 года рынок легковых автомобилей и LCV в РФ вырос до 663,312 тыс. шт. (+38,7% к 2020 г. и +3% к 2019 году). В мае продажи легковых авто и LCV в России увеличились на 133,8%, до 147,4 тыс. автомобилей.