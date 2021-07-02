Бизнес в Кузбассе может получить преференции за добровольное создание "бесковидных" зон

КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Кузбасса рассматривает возможность введения преференций для представителей бизнеса за добровольное создание "бесковидных" зон. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя правительства региона по экономическому развитию и цифровизации Сергей Ващенко.

В июне губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что власти региона обсудили с бизнесом и предприятиями возможность создания "бесковидных" зон, где 100% работников пройдут вакцинацию. Инициатива не является обязательной для предпринимателей и не накладывает ограничений на их работу.

"Сегодня часть предпринимательского сообщества, которая представляет сферу услуг, гостеприимства, создает у себя "бесковидные" зоны. Это точки роста [для сдерживания распространения коронавируса]. Эти шаги предпринимателей Кузбасса органы власти поддерживают <…> Сейчас ведется работа по созданию критериев "бесковидных" зон, [определяются] преференции вошедшим сюда субъектам [предпринимательства]. Уже очевидно, что, если органы власти вынуждены будут принять дополнительные меры по ограничениям, они должны коснуться этих предпринимателей в последнюю очередь", - сказал Ващенко.

Как пояснила ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Кузбассе Елена Латышенко, в регионе сейчас изучают опыт Москвы, где бизнес из сферы общественного питания может рассчитывать на дополнительные меры поддержки в виде отсрочки по аренде муниципальной недвижимости, государственной поддержки по уплате процентов по кредитам и др. Все решения о введении преференций или необходимых ограничительных мерах будут приниматься только по итогам диалога с бизнесом, который сегодня сам активно инициирует вакцинацию своих коллективов.

"По вакцинации была инициатива от самого бизнеса, что они готовы подключиться, [вызывают для массовой вакцинации работников на предприятия] выездные бригады. Все это реальный отзыв бизнеса. Лучшая мера поддержки - это возможность работать, а работать можно, когда обеспечена безопасность. Лучший метод для этого - вакцинация", - добавила Латышенко.

По данным Минздрава Кузбасса, на 1 июля прививку от коронавируса в регионе сделали более 421 тыс. человек, это примерно каждый третий из общего числа подлежащих вакцинации жителей региона. Работают 174 стационарных и 136 мобильных пунктов вакцинации, за неделю в них привились порядка 60 тыс. человек.