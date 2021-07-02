Исследование: 19% россиян рассматривают покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Только 19% россиян рассматривают покупку автомобиля с пробегом из-за рубежа, свидетельствуют данные исследования РГС Банка (есть в распоряжении ТАСС), приуроченного к вступлению в силу с 1 июля новых правил проверки безопасности и сертификации ввозимых в Россию автомобилей с пробегом.

"Пока только 8% россиян готовы приобрести подержанную машину из-за рубежа, а 11% хотели бы, но не знают, как это осуществить. При этом большинство россиян (81%) не рассматривают такую покупку. А 41% опрошенных считают, что новый ГОСТ снизит шансы соотечественников по покупке недорогих заграничных авто с пробегом", - указано в исследовании.

Каждый пятый опрошенный (23%) при этом отметил, что нововведения также усложнят процесс покупки из-за дополнительных проверок, которые в обязательном порядке должны будут проходить все ввозимые в Россию подержанные транспортные средства. Для этих целей Росстандарт создал специальные пункты осмотра и лаборатории. А еще 13% россиян высказали мнение, что введение нового ГОСТа снизит выбор ввозимых авто.

Однако ряд опрошенных оценивают планируемые изменения в положительном ключе: 16% респондентов уверены, что строгая проверка машин защитит рынок от автохлама, 13% считают, что повысится безопасность ввозимых автомобилей, а 8% - что такие меры наведут порядок в вопросах автоимпорта.

Отвечая на вопрос о предпочтительном формате приобретения авто из-за границы, 40% россиян выбрали заказ у посредника - компании. Почти треть опрошенных (28%) не пугает самостоятельное приобретение подобного автомобиля с рук. Еще 22% респондентов воспользуются покупкой через аукцион и только 10% готовы доверить свой заказ посреднику - частному лицу.

От покупки ввозимых авто с пробегом россиян останавливают трудности оформления при "растаможке" (28%) и риск ее непрохождения (20%). Еще 20% респондентов смущает длительность поставки. Однако главным сдерживающим фактором для опрошенных являются сложности получения кредита на такие автомобили (45%).

В исследовании приняли участие 1 127 респондентов в возрасте 18+, география исследования - города России с населением 1 млн +, метод сбора данных - анкеты на самозаполнение, онлайн-опрос, данные - июнь 2021 года.