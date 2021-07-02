Власти Москвы рассмотрят запросы о поддержке ресторанов с выручкой более 2 млрд рублей

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы объявил сбор предложений о необходимых мерах поддержки от рестораторов, которые не вошли в программу помощи предприятиям общественного питания. Об этом заявил в пятницу ТАСС руководитель департамента Алексей Фурсин.

"Сегодня по ряду объявленных правительством Москвы мер поддержки стоит ограничение - выручка заявителей не должна превышать 2 млрд рублей в год. Мы попросили передать нам предложения предпринимателей, которые не попали в систему поддержки. Когда они поступят, мы будем просчитывать, проговаривать и обсуждать возможные меры поддержки для этого сегмента", - сказал он.

Правительство Москвы 29 июня утвердило пакет дополнительных мер поддержки предприятий общественного питания. В частности, они смогут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели. Главные условия - не относиться к субъектам малого и среднего предпринимательства, иметь годовую выручку не более 2 млрд рублей. Максимальный размер конечной ставки для заемщика составит 6%, размер компенсации по недополученным доходам банка - 4%, максимальный размер кредита - 500 млн рублей. Срок субсидирования процентной ставки - 12 месяцев. Программа будет действовать до 31 декабря 2021 года.

Как ранее сообщал официальный портал мэра и правительства столицы, потенциальными получателями льготных кредитов могут стать 27 организаций общественного питания. В них работают свыше 17 тыс. человек.