Деловой центр в Санья на Хайнане оформил первую сделку с землей под архитектурный проект

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июля. /ТАСС/. Центральный деловой район (ЦДР) в городе Санья на южном побережье острова Хайнань впервые оформил сделку по сдаче в аренду земельного участка под строительство объекта, архитектурный дизайн которого был предварительно согласован с учетом генеральной программы застройки. Как сообщила газета "Санья жибао", все сопутствующие документы оформлены по новой ускоренной процедуре.

"Мы поручили архитектурной компании заранее проработать дизайн, который затем оценили специалисты и ведомство, курирующее вопросы городского планирования", - рассказала директор департамента развития Управления по делам центрального делового района (УДЦ) Санья. По ее словам, благодаря такой схеме, предусматривающей заключение сделки с землей под уже готовый проект строительства, компания существенно экономит время, необходимое для оформления документации.

Площадь упомянутого участка, переданного под готовый архитектурный проект, составляет около 3 га. На нем планируется построить яхтенный торгово-выставочный центр. Объект располагается около реки Линьчуньхэ в нескольких сотнях метров от моря.

Стоимость земли, переданной правительством в долгосрочную аренду с возможностью переоформления права владения через 40 лет, составляет 565 млн юаней (примерно $87 млн по текущему курсу). "В течение первых пяти лет арендатор должен выплатить за использование земли 25% от ее стоимости", - рассказала глава отдела административно-правового регулирования УДЦ Сун Чуньли.

Как она объяснила, такие правила позволяют "создать благоприятные условия для формирования эффективной отраслевой структуры делового района". "Это гарантия того, что яхтенная индустрия на его территории будет успешно развиваться. К тому же арендующая компания получает возможность сэкономить расходы на первом этапе", - добавила чиновница.

Согласно официальной статистике, ЦДР Санья, входящий в список 11 зон инновационного развития Хайнаньского порта свободной торговли, с 2020 года передал в эксплуатацию уже 32 участка площадью 65 га (около 15% от территории делового района). Арендаторы уплатили за право использовать землю 16,67 млрд юаней (около $2,57 млрд). Среди 19 крупных компаний, создавших свои представительства в этой части острова, - электрическая корпорация Datang, холдинг Zijin Investment, китайская транснациональная нефтехимическая компания Hengli Group.