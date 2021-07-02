Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Одну из самых высоких зарплат в Москве - до 500 тыс. рублей в месяц - предлагают в июле руководителю отдела продаж в бюро переводов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис изучил более 200 тыс. вакансий и составил июльский рейтинг самых высокооплачиваемых предложений работы в российской столице.

"Одна из самых высоких зарплат в Москве доступна руководителю отдела продаж в бюро переводов - до 500 тыс. рублей в месяц. В обязанности сотрудника входит руководство отделами продаж, ведение планирования и отчетности, разработка схем мотивации сотрудников, участие в стратегических переговорах и заключение договоров с клиентами. Высокий заработок будет зависеть от процента закрытых сделок", - говорится в тексте исследования.

Зарплата до 400 тыс. рублей доступна стоматологу-ортопеду. От соискателя требуется высшее медицинское образование, наличие сертификата по ортопедической стоматологии, опыт работы от трех лет, мануальные навыки протезирования и базовые знания гнатологии. Кандидату предстоит выполнять первичный прием клиентов, проводить диагностику и протезирование взрослых пациентов. Эта вакансия предполагает три - четыре рабочих дня в неделю.

Сервис мультистриминга ищет опытного программиста мобильных приложений, которому готовы платить до 380 тыс. рублей. Кандидату на эту должность необходимо иметь опыт работы со сторонними библиотеками и API и автоматизированного тестирования, и сборки, знать WebRTC и Git, понимать жизненный цикл гибкой разборки и уметь писать читаемый код.

Кроме того, до 300 тыс. рублей в месяц может зарабатывать юрист. Среди требований работодатель указал высшее юридическое образование, умение ориентироваться во всех отраслях права, навык ведения переговоров и пунктуальность. Кандидату на эту должность предстоит проводить первичные встречи с клиентами, предоставлять первичную юридическую консультацию, анализировать проблемы и предлагать пути решения.

В сервисный центр требуется слесарь-ремонтник поршневых компрессоров, которому будут платить до 200 тыс. рублей. Для успешного трудоустройства соискателю необходимо иметь опыт работы на аналогичной должности не менее трех лет. В обязанности такого работника входит выполнение ремонта поршневых компрессоров.

Такую же зарплату - до 200 тыс. рублей в месяц - предлагают психиатру-наркологу с опытом работы от трех лет. Для трудоустройства соискателю предстоит пройти испытательный срок три месяца. Столько же, до 200 тыс. рублей, может получать автомеханик-автослесарь. Кандидату на эту должность необходимо иметь стаж работы на аналогичной должности не менее шести лет. Помимо этого, зарплату от 190 тыс. рублей может зарабатывать главный специалист по кибербезопасности в СберЛогистике. В обязанности такого специалиста входит анализ результатов работы систем мониторинга, участие в приемочных испытаниях перед вводом в эксплуатацию, инструментальное выявление нетипичных событий и внедрение инструкций для первой линии поддержки.