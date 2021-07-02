Mitsubishi Electric обязали расследовать факты подделки документов

ТОКИО, 2 июля. /ТАСС/. Правительство Японии обязало крупную электротехническую корпорацию Mitsubishi Electric провести тщательное расследование данных о том, что она более 35 лет подделывала сведения, связанные, в частности, с кондиционерами для пассажирских поездов. Об этом заявил в пятницу на пресс-конференции в Токио министр экономики, торговли и промышленности Хироси Кадзияма.

"Мы дали указание провести полное расследование обстоятельств и причин случившегося с участием в этом самой компании, - сказал он. - Необходимо также принять меры по недопущению подобных происшествий в будущем".

Mitsubishi Electric уже в целом признала факт махинаций. По данным внутреннего расследования, завод корпорации в Нагасаки по меньшей мере с 1985 года вносил в документацию ложную информацию о якобы систематически проводившихся проверках поставленного транспортным компаниям оборудования, включая кондиционеры, пневматические устройства для тормозов и систем открывания и закрывания дверей. Подделки такого рода осуществлялись с помощью специально разработанной для этого компьютерной программы. На самом деле проверки оборудования на регулярной основе не проводились.

В то же время в Mitsubishi Electric утверждают, что все проданные компанией кондиционеры и прочее оборудование полностью соответствуют государственным нормам безопасности и работают исправно. Компания уже принесла извинения потребителям и всем заинтересованным сторонам.