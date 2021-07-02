Бизнес Москвы поддержал переход на удаленку, но ищет новые стратегии на будущее

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предприниматели Москвы в целом без проблем выполняют постановление властей столицы о переводе на удаленный режим работы 30% сотрудников, и при этом отмечают, что сложившиеся реалии требуют новых стратегий работы в будущем после окончания пандемии. Об этом заявили опрошенные ТАСС представители бизнеса.

Согласно постановлению мэра столицы, работодатели должны были перевести на дистанционный режим работы минимум 30% сотрудников за исключением вакцинировавшихся. Также на удаленку должны перевести работников старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниям, отмечается в указе. Данные требования не распространяются на сотрудников, присутствие которых на рабочем месте является критически важным для функционирования организаций, а также на сотрудников, получивших второй компонент вакцины или однокомпонентную вакцину от COVID-19.

По данным аналитики сервиса "Зарплата.ру", 53% работодателей введут удаленный формат до осени, 21% - до зимы. При этом 17% опрошенных отметили, что большинство сотрудников так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.

Необходимая поддержка

Вынужденные переводы на дистанционную работу без выработанных инструментов обеспечения условий труда, могут снизить объем и качество выполняемой работы, считает председатель комитета "Опоры России" по социально-трудовым отношениям Наталия Ушакова.

"Я думаю, что, наверное, [необходимо] оставить те же подходы, которые были во втором локдауне, когда на помощь заявлялся сам работодатель. Здесь, наверное, каких-то контрольно-надзорных мер не установишь, но можно оставить тот инструмент, который уже применялся: помочь тем, кто переводит таких работников на дистанционный формат. [Можно помочь] деньгами, опять же, как это было, на покрытие фонда оплаты труда - кредиты, которые были выданы на сохранение рабочих мест", - сказала Ушакова.

В то же время есть компании, которые изначально выбрали удаленную модель работы для большинства сотрудников и поняли преимущества такого формата занятости еще до пандемии, рассказала основательница сервиса Elementaree Ольга Зиновьева.

"У нас нет недовольных удаленкой. Мы поддерживаем инициативу властей и в дальнейшем планируем сохранять часть штата в таком формате работы. У нас изначально большая часть сотрудников была на удаленке. Есть те, кого нельзя перевести, - повара и сборщики, например. С ними, как и с другими сотрудниками, мы проводим работу и стимулируем вакцинироваться. Мы очень поддерживаем вакцинацию и, конечно, очень рады, когда сотрудники осознанно подходят к этому вопросу", - подчеркнула предпринимательница.

Главный риск предпринимателей состоит в том, что качество работы на удаленке зачастую ниже, чем в офисе, считает партнер агентства по управлению репутацией в сети Digital Guru Ольга Соколова.

"Сложностей с переводом не было, сотрудникам, наоборот, это нравится и никто против постановления об удаленке не протестует. Единственное, что довольно бессмысленно переводить секретаря на удаленку, так как она нужна нам в офисе. Если говорить об эффективности работы, то однозначно гораздо лучшие результаты сотрудники показывают, работая в офисе. <...> Людей из московского офиса мы планируем оставлять в офисе после завершения пандемии. Люди из других городов и так работают на удаленке. Что касается безопасности - люди по-прежнему будут перемещаться по городу. Существенного вклада в снижение заболеваемости для малого бизнеса я не вижу, для большого - да, там слишком большой поток людей, они все рядом сидят и общаются", - рассказала Соколова.

Социальная ответственность

Несмотря на все преимущества удаленки, были и есть задачи, которые требуют работы в офисе, отмечает основатель сервиса "Бабушка на час" Натали Линькова.

"Будем ли мы оставлять удаленку, зависит от рабочих задач и необходимости сотрудникам находиться офлайн в офисе. Часть из них возможно решать только при офлайн-работе. Если речь про нянь, то в их случае удаленка невозможна, но на работу, в основном, родители приглашают только прошедших вакцинацию. Хотя антипрививочники есть и среди нянь, и среди родителей-нанимателей. Вакцинация - это личное дело каждого конкретного человека. Однако если мы считаем человека рисковым для общения с клиентами, он будет занят другой работой, если на это достаточно его квалификации", - резюмирует Линькова.

Перевод сотрудников на удаленку - посильный вклад работодателей в снижение роста заболеваемости в стране, считает директор "ЯКласс" в России Андрей Илингин.

"С прошлого года мы так и не вернули команду с удаленки. Исключение составляют лишь сотрудники из кол-центра, особенно новые кадры, которые выходили на работу в офис, чтобы пройти обучение или съездить на тренинг раз в пару недель. Больших сложностей с переходом на дистанционный режим работы не возникало, так как в нашей команде в большинстве работают люди, которые обладают цифровыми навыками и самодисциплиной. Мы планируем сохранить весь штат на удаленке в будущем. Офисы у нас также сохраняются, они предназначены для общих встреч, мероприятий и обучающих тренингов. Сотрудников, прошедших вакцинацию, мы поощряем и предоставляем каждому два оплачиваемых дня отдыха за счет компании", - отметил предприниматель.