В Хабаровском крае подписали меморандум с газодобытчиками для строительства заводов СПГ

ХАБАРОВСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края и газодобывающая компания "Дальгазресурс" подписали меморандум о сотрудничестве по проекту строительства заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ), передает корреспондент ТАСС в пятницу.

Меморандум был подписан во время итогового пленарного заседания форума "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край". "В ноябре 2018 года мы совместно с инвестором из Сингапура приняли решение вкладывать средства в развитие Верхнебуреинского района и строительство на базе газоконденсатного месторождения заводов СПГ. Но, к сожалению, правительство края тогда посчитало нашу инициативу нецелесообразной. Прошло три года, мы вернулись к этой теме и нашли полную поддержку в администрации края", - сказал директор ООО "Дальгазресурс" Олег Баранов.

По данным правительства Хабаровского края, газодобывающая компания ООО "Дальгазресурс" намерена создать сеть заводов по производству СПГ в Верхнебуреинском районе на Буреинском участке недр, в том числе Андиканском - единственном открытом месторождении углеводородного сырья в регионе. Строительство малотоннажных заводов блочно-модульного типа предполагается непосредственно на месторождениях природного газа. В планах - поставка СПГ потребителям в контейнер-цистернах. Подобный проект реализуется в России впервые.

Доказанные запасы месторождения составляют 2 млрд кубометров. Это позволит обеспечить газом заводы СПГ в течение 20 лет. Полная стоимость реализации проекта - почти 20 млрд рублей. Будет создано свыше 600 рабочих мест для жителей Верхнебуреинского района.

На итоговом заседании форума правительство края подписало еще несколько меморандумов о сотрудничестве с компаниями "Дальтрансуголь", "Ургалуголь" и другими.

Инвестиционный форум "Энергия Дальнего Востока. Хабаровский край" проходил в Хабаровске 1-2 июля. Его участниками в онлайн и офлайн стали более 600 человек. На тематических дискуссионных площадках обсуждались вопросы привлечения инвестиций в лесной промышленности, сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, туризме, строительной индустрии и других сферах.