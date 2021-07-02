Между Хайнанем и Гонконгом ввели в эксплуатацию морской оптоволоконный кабель

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июля. /ТАСС/. Проложенный по морскому дну оптоволоконный кабель между южной китайской провинцией Хайнань и специальным административным районом Гонконг введен в эксплуатацию. Об этом сообщает газета "Хайнань жибао" .

Финальная настройка оборудования и подключение кабеля состоялось 29 июня. Оптоволоконный кабель проложен компанией China Mobile до Гонконга из города Вэньчан. С началом эксплуатации этого оптоволоконного кабеля между провинцией Хайнань и Гонконгом появилась прямая связь, которая позволит повысить эффективность обмена информацией в рамках проекта свободного торгового порта на острове.

В дальнейшем China Mobile планирует расширять базовую инфраструктуру коммуникационных сетей, продвигать связь стандарта 5G, а также создать информационный центр свободного торгового порта в целях строительства на Хайнане самой передовой в Азиатско-Тихоокеанском регионе сети морских оптоволоконных кабелей, а также обеспечения предприятий необходимым для международной деятельности уровнем связи, в частности в рамках проекта "Один пояс - один путь".