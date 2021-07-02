Спецкомитет при кабмине Индии разрешил не проводить третью фазу испытаний "Спутника Лайт"

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июля. /ТАСС/. Специальный экспертный комитет при индийском правительстве рекомендовал Генеральному контролеру Индии (DCGI) разрешить фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories (DRL) не проводить третью фазу испытаний российской однокомпонентной вакцины от коронавируса "Спутник Лайт". Об этом в пятницу сообщает газета The Hindu .

В уведомлении экспертного комитета говорится, что данных российских испытаний третьей фазы "Спутника Лайт" достаточно для получения одобрения на использование этого препарата в Индии. "Спутник Лайт" - первый компонент вакцины "Спутник V", которая уже доказала свою эффективность и иммуногенность в ходе двух фаз клинических испытаний в Индии", - цитирует издание заявление комитета.

Как отмечает газета, отказ от проведения заключительной фазы испытаний "Спутника Лайт" может ускорить получение регулирующими органами Индии одобрения на внедрение этого препарата, который может стать первой однокомпонентной вакциной, применяемой в Индии.

В мае индийские власти направили всем заинтересованным сторонам, включая российского производителя и его индийских партнеров, просьбу ускорить процедуру подачи заявки на получение одобрения регулирующими органами для использования "Спутника Лайт".

"Спутник V" получил разрешение на экстренное использование от Генерального контролера Индии в апреле этого года на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. 14 мая в Индии началась вакцинация "Спутником V", первым производителем которого в стране стала компания Dr. Reddy's Laboratories. Российский препарат стал третьей вакциной, которая применяется на территории Индии. До этого при иммунизации там использовались только два препарата: Covishield, разработанный британско-шведской компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech.

По данным индийского Минздрава, за последние 24 часа в стране выявлены 46 617 новых случаев заражения коронавирусом. Число инфицированных за время пандемии составило в Индии 30 458 251. Количество умерших от последствий заражения в пятницу превысило 400 тыс.