МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми по 10 тыс. рублей в августе - декабре 2021 года. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Кремля.

В указе отмечается, что деньги перечислены одному из родителей (опекунов, попечителей, усыновителей) детей в возрасте от шести до 18 лет, имеющих гражданство РФ (при условии достижения ребенком возраста шести лет не позднее 1 сентября 2021 года)". Глава государства установил, что "выплата осуществляется на каждого ребенка".

Также единовременная выплата положена инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, имеющим гражданство РФ и обучающимся по основным общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных представителей). Как подчеркивается в указе, если единовременную выплату получает один из родителей (законных представителей) инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, такую выплату осуществляют на каждого инвалида либо на каждое лицо с ограниченными возможностями здоровья.

В документе уточняется, что получатели единовременной выплаты вправе обратиться в ПФР за назначением такой выплаты до 1 ноября. Еще один пункт указа гласит, что единовременную выплату не учитывают в составе доходов семей получателей такой выплаты при предоставлении им других мер соцподдержки и не относят к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.

Поручение правительству и Пенсионному фонду

Путин поручил правительству РФ в установленном порядке обеспечить финансирование расходов, которые связаны с реализацией указа, а также определить условия и порядок осуществления единовременной выплаты, а Пенсионному фонду - обеспечить осуществление выплаты в соответствии с указом.

Об установлении данной единовременной выплаты президент объявил в послании парламенту.