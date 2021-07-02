АТОР сообщила о приостановке потока иностранных туристов в РФ из-за ситуации с COVID-19

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Въездной турпоток в Россию приостановился на фоне роста заболеваемости коронавирусом и ограничительных мер. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Въездной туризм в России после небольшого периода оживления снова встал на паузу", - отмечает АТОР. Со ссылкой на компании "Тари Тур" и "Интурист" ассоциация сообщает, что "на данный момент бронирования туров в Россию приостановились, группы, которые планировали приезд в Россию, переносят даты туров".

Как указывают в АТОР, интуристы отменяют поездки в Россию из-за коронавируса и ограничительных мер. "До третьей волны мы наблюдали определенное оживление въездного турпотока. Принимали небольшие группы из ОАЭ, Катара, Германии. Но с прошлой недели все снова остановилось. В Германии, например, введен двухнедельный карантин для всех, кто возвращается из России. Туристы отменяют поездки, в том числе из-за требований о получении QR-кодов в Москве, опасений нового штамма коронавируса. От поездок в Москву отказываются даже российские туристы", - отметила гендиректор компании "Тари Тур" Марина Левченко.

"У нас были активные заезды на матчи Евро-2020, и ожидалось еще больше туристов на МАКС-2021. Приезжали туристы из Словении, ОАЭ, Германии, Египта. На Евро-2020 приезжали из Словении, Финляндии, Германии. Заезды на Евро сейчас закончатся, поедут ли туристы на МАКС, пока непонятно", - добавила руководитель пресс-службы компании "Интурист" Дарья Домостроева.

Несмотря на то, что въездной туризм приостановился, туроператоры считают, что важно продолжать заниматься внедрением электронных виз. "Когда третья волна спадет, именно электронная виза может дать импульс активному восстановлению туристических поездок в Россию", - считает руководитель "Тари Тур".