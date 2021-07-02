На портале госуслуг появилась возможность обжаловать решения контролирующих органов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. На портале госуслуг стало возможно в досудебном порядке обжаловать решения контролирующих органов. Как говорится в сообщении Минцифры, для этого необходимо заполнить форму в соответствующем разделе. Раздел разработан на базе государственной информационной системы "Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности" (ГИС ТОР КНД).

"При заполнении формы автоматически из личного кабинета контролируемого лица подтягивается информация о проверках, доступных для обжалования. Порядок рассмотрения жалоб - единый для всех органов власти, а срок рассмотрения не должен превышать 20 рабочих дней",- отмечается в сообщении.

Как сообщил замглавы Минцифры России Олег Качанов, "гибкая микросервисная платформа ГИС ТОР КНД позволила в короткий срок - всего за 2 недели - развернуть полноценный интерфейс для работы с жалобами и масштабировать его на 30 органов власти". "Сейчас в подсистеме досудебного обжалования ГИС ТОР КНД работает более 8 тыс. инспекторов. В перспективе подсистема досудебного обжалования будет масштабирована на региональные и муниципальные органы контроля", - сообщил замминистра.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", согласно которому для ряда федеральных органов исполнительной власти досудебное обжалование становится обязательным. Такой порядок означает, что без прохождения процедуры досудебного обжалования контролируемое лицо не в праве обратиться в суд.