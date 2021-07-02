Путин подписал закон о требованиях к эксплуатации тракторов и коммунальной техники

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, касающийся контроля за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, в том числе определяет само понятие "самоходные машины", "техническое состояние", "прицеп" и другие.

Так, под самоходными машинами понимаются тракторы, самоходные дорожно-строительные, коммунальные, сельскохозяйственные машины, а также внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные безрельсовые механические транспортные средства с двигателем объемом свыше 50 куб. см или электродвигателем максимальной мощностью более 4 кВт.

Закон наделяет правительство РФ и высшие исполнительные органы власти регионов полномочиями, связанными с контролем за техническим состоянием и эксплуатацией таких машин и других видов техники. Контрольный орган также будет заниматься государственной регистрацией указанной техники в соответствии с установленным правительством порядком. Кроме того, документ закрепляет перечень таких видов машин, подлежащих государственному учету.

Закон устанавливает, что обязательное страхование гражданской ответственности владельцев самоходных машин осуществляется только при условии проведения технического осмотра такой техники. Порядок техосмотра установит кабмин.

Как уточняют разработчики инициативы, положения закона не коснутся наземных самоходных устройств категорий L, M, N на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более 4 кВт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 км/ч. Новые нормы также не будут распространяться на транспортные средства Вооруженных сил РФ.