МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Группа компаний "Русская аквакультура" объявила о расширении программы выкупа акций до 900 млн рублей и продлении ее до 30 июня 2022 года.

"Обновленная программа предполагает выкуп акций ПАО "Русская аквакультура" на сумму, не превышающую 900 млн руб.", - отмечается в сообщении.

Выкуп будет осуществляться входящей в группу компанией - ООО "Русское море - аквакультура". Программа будет проводиться до 30 июня 2022 года или до достижения указанной максимальной суммы средств, выделенной на программу - в зависимости от того, какое событие наступит первым. Финансирование программы предполагается за счет собственных средств.

Как сообщили в компании, выкупленные акции будут использоваться группой компаний "Русская аквакультура" для общих корпоративных целей.

"Русская аквакультура" объявила о старте программы buyback в конце 2019 года. Первоначально объем программы составлял 300 млн рублей, срок - до конца 2020 года. В июне прошлого года компания увеличила объем buyback до 600 млн рублей, а срок программы был продлен до 30 июня 2021 года.

Основным акционером компании является Максим Воробьев (48%). Еще 3,8% акций принадлежит Михаилу Кенину, 13,9% - находится на балансе Совкомбанка, 25% - принадлежит УК "Свиньин и партнеры". Доля акций в свободном обращении составляет 8,03%.

О компании

"Русская аквакультура" - одна из ведущих компаний на российском рыбном рынке, специализирующаяся на товарном выращивании рыбы. Основана в 1997 году как ГК "Русское море". В настоящее время группа под управлением компании владеет правами на 36 участков для выращивания лосося и радужной форели. Общий объем потенциального выращивания на этих участках составляет около 50 тыс. тонн лососевых рыб. Чистый убыток "Русской аквакультуры" по МСФО в I квартале 2021 года снизился в 4,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составил 82 млн руб.