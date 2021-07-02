Россия нарастила добычу угля в июне на 3,1%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Добыча угля в России в июне 2021 года выросла год к году на 3,1% и достигла 32,79 млн тонн. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления ТЭК.

С начала года этот показатель увеличился на 8,5%, до 211,6 млн тонн.

Поставки российского угля на внутренний рынок в отчетный период увеличились на 20,6% - до 11,96 млн тонн. Экспорт угля в июне вырос на 10,5% - до 19,03 млн тонн.

Поставки на внутренний рынок с начала года выросли на 9,8% - до 84,15 млн тонн, экспортные поставки - на 12,7%, до 106,07 млн тонн.

Добыча крупнейших угольных компаний в I полугодии составила: СУЭК - 53,7 млн тонн угля (рост на 2,9%), УК "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК) - 18,1 млн тонн (-9,9%), ХК "СДС-уголь" - 9,6 млн тонн (не изменилась по отношению к прошлому году), "Востсибуголь" - 6,53 млн тонн (-7,4%), УК "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") - 3,16 млн тонн (-43,8%), ХК "Якутуголь" (входит в "Мечел") - 2,45 млн тонн (-24,4%).