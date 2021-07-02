Выработка электроэнергии в РФ с начала года выросла на 6%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России в период с января по июнь 2021 года выросло на 6% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составило 564,3 млрд кВт ч. Об этом говорится в материалах Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

Энергопотребление за шесть месяцев 2021 года выросло в годовом выражении на 5,1%, до 552,8 млрд кВт ч.

В первом полугодии выработка электроэнергии в ЕЭС России составила 555,9 млрд кВт ч, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

При этом в июне, согласно данным ЦДУ ТЭК, объем производства достиг 81,4 млрд кВт ч (+8,5% к показателю за май 2020 года), а объем потребления - 79,7 млрд кВт ч (+7,5%).