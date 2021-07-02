В Минтруде считают, что запуск системы долговременного ухода потребует 80 млрд руб. в год

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Порядка 80 млрд рублей ежегодно нужно для поэтапного запуска системы долговременного ухода (СДУ) в России. Сумма будет увеличиваться и к 2030 году при полном охвате нуждающихся составит около 330 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минтруда РФ в пятницу.

"В первые годы для поэтапного запуска системы долговременного ухода необходимо порядка 80 млрд рублей ежегодно, в последующем сумма будет увеличиваться, и к 2030 году при полном охвате нуждающихся составит, по расчетам, 330 млрд рублей, включая средства возможного страхового источника", - рассказали в министерстве.

В пресс-службе отметили, что для кадрового обеспечения ухода на дому потребуются патронажные работники, сиделки, подготовка таких специалистов будет проводиться в том числе по программам переподготовки и повышения квалификации на базе образовательных организаций среднего медицинского образования, образовательных центров медико-социальной экспертизы, повышения квалификации социальных работников. Требования к таким образовательным программам будут утверждаться Минтрудом по согласованию с Минздравом.

Проект по введению СДУ реализуется с 2018 года. В ходе его внедрения в регионах отрабатываются новые сервисы, выстраиваются более эффективные механизмы выявления нуждающихся в помощи, готовятся нормативные правовые акты. Изначально в нем участвовали шесть регионов, в 2019 году - 12, в 2020 году - 18, планируется, что с 2024 года проект должен заработать на территории всей страны.