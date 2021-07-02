Подмосковье стало лидером РФ по экспорту кормов для домашних животных

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Подмосковье заняло первое место за январь-апрель 2021 года в российском рейтинге крупнейших экспортеров кормов для домашних животных. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

"Подмосковье заняло первое место в российском рейтинге крупнейших экспортеров кормов для домашних животных. Мы увеличили экспорт продукции до $31,5 млн за январь-апрель текущего года с $22,2 млн в аналогичном периоде прошлого года. Увеличение идет на 40 % ", - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

Основными импортерами подмосковных кормов для животных стали страны СНГ, закупив на $21,03 млн или 67 % от общего объема, а также страны дальнего зарубежья, в т. ч. Франция, Германия, Италия, Венгрия, Бельгия, Турция, и т. д. -$10,48 млн или 33% от общего объема.

"В натуральном выражении экспорт кормов для домашних животных увеличился и составил 29,5 тыс. тонн, что также на 40% больше к аналогичному периоду прошлого года. Доля экспорта кормов для животных нашего региона от общероссийского экспорта составила 33,8%", - отметил Воскресенский.

Основные экспортеры данной продукции: "Марс" городского округа Ступино (Pedigree, Whiskas); ЗАО "Рускан" Дмитровского г.о. (Royal Canin); ООО "Капитал-Прок" г. о. Балашиха и ООО "Компания Акана" г. о. Мытищи (под собственными торговыми марками).