Инвесторам в Приамурье компенсируют затраты при присоединении к инженерным сетям

БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июля. /ТАСС/. Власти Амурской области окажут поддержку инвесторам, которым необходимо провести работы по присоединению строящихся объектов к электричеству, сетям водоотведения, тепло- и водоснабжения. Объем компенсации составит до 80 млн рублей понесенных затрат, сообщает в пятницу пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей области.

"Министерство экономического развития и внешних связей области компенсирует затраты на подключение объектов капстроя к электричеству, сетям водоотведения, а также тепло- и водоснабжения. Размер субсидии на эти цели составит до 80 млн рублей в объеме 70% понесенных затрат на техприсоединение объекта сетям", - говорится в сообщении.

Субсидия будет представлена инвесторам, реализующим проекты в приоритетных сферах для экономики региона. На момент подачи заявки уровень строительной готовности объекта не должен быть ниже 50%.

В Амурской области приоритетными для экономики являются сферы транспортной логистики, туризма, сельского хозяйства, добычи полезных ископаемых, жилищного строительства, лесопереработки, производства строительных материалов и лекарственных средств, а также нефте- и газохимической промышленности.