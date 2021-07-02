Путин подписал закон, освобождающий от НДС рестораны, кафе и закусочные

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от налога на добавленную стоимость (НДС) предприятия общественного питания, соответствующие требованиям. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Не подлежит налогообложению (освобождаются от налогообложения) на территории РФ оказание услуг общественного питания через объекты общественного питания (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание)", - говорится в законе.

Согласно документу, для освобождения от НДС одновременно должны быть выполнены следующие условия: необходимо, чтобы сумма годового дохода организации не превышала 2 млрд рублей, удельный вес доходов за год от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составлял не менее 70%, среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных организацией или индивидуальным предпринимателем в пользу физических лиц, был не ниже размера среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ.

Также закон освобождает учреждения культуры от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2020 и 2021 годах. Не будут облагаться НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны российских регионов (то есть субсидии и другие меры поддержки МСП, предоставляемые субъектам предпринимательства на безвозмездной основе).

Демпфер на топливо

Помимо этого закон корректирует действие демпфирующего механизма на топливо. Он должен улучшить экономику нефтепереработки и удержать динамику цен на бензин в России в пределах инфляции.

В настоящий момент топливный рынок регулируется в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.

Решение скорректировать демпфер было принято из-за соотношения курса рубля и растущих цен на нефть. Так, индикативная цена бензина в формуле демпфера снижена с 1 мая на 4 тыс. рублей за тонну по сравнению с действовавшей, а с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года будет снижена на 2,7 тыс. рублей за тонну по сравнению с установленной ранее в Налоговом кодексе.

Всего из бюджета на выплаты компаниям будет направлено 350 млрд рублей в течение 2021-2023 годов. Почти половина этих расходов будет компенсирована за счет увеличения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на нефть.

При этом рост НДПИ не окажет существенного влияния на финансово-экономическое положение нефтяных компаний, отмечали ранее в Минэнерго и Минфине. Демпфирующий механизм начал применяться с 1 января 2019 года. Благодаря его работе рост цен на бензин на АЗС в 2019 году был сопоставим с инфляцией, а в 2020 году составил всего 2,5%, что ниже инфляции почти вдвое.