Путин подписал закон об ужесточении требований к потребительскому кредитованию

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на ужесточение требований к банкам, выдающим потребительские кредиты, и на защиту прав заемщиков. Документ, опубликованный в пятницу на официальном портале правовой информации, был инициирован правительством РФ.

Закон запрещает обуславливать заключение и исполнение договора потребительского кредита (займа) необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг. Документ прекращает практику включения в договор потребительского кредита условие, которое обязывает заемщика иметь на счете неснижаемый остаток денежных средств или достаточную для погашения платежа сумму в тот день, который не является днем совершения очередного платежа.