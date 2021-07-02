Путин подписал закон об ограничении выбросов парниковых газов

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении углеродной отчетности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и ограничении выбросов парниковых газов. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Закон предусматривает введение поэтапной модели регулирования таких выбросов. Речь идет в том числе о введении обязательной углеродной отчетности, сбор и обобщение которой будет осуществлять уполномоченный правительством орган власти.

Под регулирование подпадут крупнейшие эмитенты выбросов парниковых газов, масса которых эквивалентна 150 тыс. тонн углекислого газа в год и более за период до 1 января 2024 года. Отчитываться таким компаниям нужно будет с 1 января 2023 года. Те, кто вырабатывает 50 тыс. тонн углекислого газа в год и более, подпадут под регулирование с 1 января 2024 года. Отчеты о выбросах парниковых газов они должны будут предоставлять с 1 января 2025 года.

Документ также вводит понятие "целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов". Он будет установлен правительством в масштабе экономики РФ с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития страны.

Закон предусматривает право юридических лиц и индивидуальных предпринимателей реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения, а также предполагает создание реестра выбросов парниковых газов для их государственного учета. Это будет государственная информационная система, вести которую будет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти. Порядок создания и ведения реестра установит правительство.