Путин подписал закон об ипотечных каникулах для получающих доходы от предпринимательства

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на обеспечение равных условий в предоставлении так называемых ипотечных каникул заемщикам - физическим лицам, в том числе гражданам, получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Ранее для получения ипотечных каникул заемщик обязан был предоставить кредитору документы, подтверждающие, что он находится в трудной жизненной ситуации. Для этого могла использоваться в том числе справка по форме 2-НДФЛ. Таким образом, заемщик должен был быть официально трудоустроен и подтверждать снижение своего дохода справкой от работодателя.

В такой ситуации человек, который получает доход от предпринимательской или иной деятельности, например, находясь в статусе самозанятого или работая по патентной системе налогообложения, лишен права воспользоваться ипотечными каникулами. Его доходы подтверждаются не справкой 2-НДФЛ, а другими документами, например, налоговой декларацией, книгой доходов и расходов.

Закон позволяет воспользоваться ипотечными каникулами на равных и справедливых условиях всем заемщикам - физическим лицам: не только работающим по трудовым и гражданско-правовым договорам, но и тем, кто получает доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением специальных налоговых режимов.

Также документ расширяет понятие трудной жизненной ситуации. В число соответствующих обстоятельств включено прекращение трудового договора или служебного контракта у гражданина, которому назначена страховая пенсия по старости. Уточнен перечень документов, подтверждающих нахождение заемщика в трудной жизненной ситуации.