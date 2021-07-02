Путин подписал закон о защите заемщиков от навязанных условий кредитного договора

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, который должен предотвратить заключение кредитных договоров на навязанных банками условиях. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в законе, теперь "проставление кредитором отметок о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг не допускается".

Законодательство и ранее запрещало включать в кредитные договора условия, ущемляющие права потребителей, в том числе вводящие их в заблуждение относительно свойств услуги. Однако, как отмечалось в опубликованной ранее пояснительной записке, в банковской практике в последнее время участились случаи оформления шаблонных кредитных договоров, в которых содержатся условия, ограничивающие заемщика в получении полной и достоверной информации о приобретаемой кредитной и иных услугах, оформляемых при заключении сделки.

"Это происходит тогда, когда в условиях кредитного договора в ряде граф банком за заемщика уже проставлены типографским способом отметки "X" ("V"), означающие согласие на предложенные банком условия кредитования, а также отсылочные положения, где говорится о том, что со стоимостью дополнительных услуг (тарифами услуг), приобретаемых при заключении кредитной сделки, заемщик может ознакомиться на сайте банка", - указывали авторы документа.

Закон направлен на то, чтобы не допускать нарушений прав граждан, предотвратить заключение кредитных договоров на неясных и навязанных банками условиях, отмечали авторы законопроекта.

Закон вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.